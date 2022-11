Incidenti lavoro: uomo cade da sei metri, gravissimo

Condividi l'articolo

(ANSA) – UDINE, 15 NOV – Un uomo, di circa 60 anni, è rimasto

gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa

mattina, a Udine.

Per cause al vaglio della Polizia e degli ispettori dell’Azienda

sanitaria, l’uomo è caduto da un’altezza di circa 6 metri e

nell’impatto al suolo è finito contro un oggetto metallico, che

gli ha causato una grave lesione all’addome.

A dare l’allarme, chiamando il numero unico di emergenza

Nue112, è stato il figlio, che era con lui in quel momento. Gli

infermieri della centrale Sores Fvg hanno inviato immediatamente

sul posto un’ambulanza e l’automedica.

L’uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato

con la massima urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa

Maria della Misericordia. Sul posto hanno operato anche i Vigili

del fuoco del Comando provinciale. (ANSA).



