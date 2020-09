Incidenti stradali, anziana investita muore nel Reggiano

(ANSA) – BOLOGNA, 28 SET – Una donna di 77 anni è morta dopo

essere stata investita da un’auto a Scandiano, in provincia di

Reggio Emilia. L’incidente mortale si è verificato poco dopo le

20.30, in via Reverberi. Secondo la prima ricostruzione dei

carabinieri della stazione di Albinea, intervenuti per i

rilievi, l’anziana era a piedi insieme al suo cane, quando, per

cause ancora al vaglio, è stata travolta da una Nissan Qashqai

guidata da un 48enne del luogo. La donna è deceduta, nonostante

l’intervento del 118. (ANSA).



—

