Incidenti stradali: auto contro un albero,muore nel Ravennte

(ANSA) – RAVENNA, 06 GIU – Un automobilista di 52 anni è morto la scorsa notte sul colpo, in un incidente stradale attorno all’una su via Santa Barbara a Fusignano, nel Ravennate.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo, nei pressi di una rotonda, per ragioni ancora al vaglio ha perso il controllo della sua auto, una Suzuki Sx4, andando a schiantarsi contro un albero e poi contro un muro di una recinzione privata, quindi finendo la sua corsa sulla ciclabile adiacente.

A dare l’allarme, alcuni residenti svegliati dal boato. Sul posto, oltre a 118 e carabinieri della locale Compagnia, anche i vigili del Fuoco per estrarre il corpo ormai esanime dalle lamiere accartocciate. Il 52enne risiedeva a Faenza, sempre nel Ravennate. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte