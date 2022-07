Incidenti stradali: due morti in poche ore nel Ravennate

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 LUG – Un motociclista di 23 anni è morto

in un incidente stradale attorno alle 6 nel Ravennate. Il

giovane stava percorrendo viale dei Lombardi tra Savio e Lido di

Classe in direzione mare quando, per cause ancora al vaglio

della polizia locale, si è scontrato con un mezzo pesante appena

partito da un’azienda agricola e guidato da un 59enne. Quel

tratto di strada è rimasto chiuso a lungo sia per consentire i

rilievi che i soccorsi del 118.

Ieri sera a Russi, sempre nel Ravennate, una automobilista di

39 anni è morta dopo essere finita fuori strada: in questo caso

però si propende al momento per un malore. La donna è stata

trovata ormai priva di sensi verso le 20.45 da alcuni passanti

che hanno lanciato l’allarme: era dentro la sua vettura

sull’argine destro del fiume Lamone. Secondo una prima

ricostruzione, mentre procedeva sulla carraia in direzione della

San Vitale, è andata fuori strada sulla destra fermandosi contro

un albero. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte