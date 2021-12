Incidenti stradali: morti 3 ragazzi nel Nisseno

Condividi l'articolo

(ANSA) – NISCEMI, 25 DIC – Tre giovani – di 20, 18 e 16 anni

– sono morti stanotte in un incidente sulla Strada Provinciale

11, nel Nisseno. Un quarto di 17 anni è ricoverato in prognosi

riservata all’ospedale Sant’Elia, dove è stato trasferito in

mattinata dal 118, per essere sottoposto a intervento

neurochirurgico. L’incidente si è verificato intorno alle 3. I

quattro, che stavano rientrando a casa dopo la notte trascorsa

fuori, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne

quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti fuori

strada. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e gli agenti

del commissariato di polizia che al momento stanno ricostruendo

la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione,

l’incidente potrebbe essersi verificato a causa dell’alta

velocità. Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e

la restituzione delle salme ai parenti. (ANSA).



