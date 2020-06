Incidenti stradali: muore ciclista travolto da un suv

(ANSA) – PIACENZA, 30 GIU – Un uomo di 76 anni è morto a Piacenza in un incidente stradale. Si tratta di un pensionato che in sella alla sua bicicletta è stato travolto ieri sera da un Suv e trascinato sull’asfalto per alcuni metri. Trasportato in fin di vita dal 118 all’ospedale di Piacenza, qui è morto poche ore fa a causa dei gravi traumi. Sulla dinamica indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile di Piacenza che hanno raccolto la testimonianza della 48enne che era alla guida dell’auto. (ANSA).



