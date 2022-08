Incidenti stradali: scontro auto-tir sulla Ss 106, due morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 02 AGO – Due persone sono morte e una

terza è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale

avvenuto sulla strada statale 106 nel territorio del comune di

Villapiana al confine con Trebisacce, in provincia di Cosenza.

Per cause che sono in corso di accertamento si sono scontrati

frontalmente un tir e un’autovettura. L’impatto è stato

particolarmente violento.

Le due persone decedute viaggiavano all’interno della vettura

assieme al ferito. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze

giunte dall’ospedale di Castrovillari e dalle strutture

sanitarie di Cassano allo Ionio e Trebisacce. La persona ferita

è stata trasferita in elisoccorso nell’ospedale di Cosenza.

Al momento il tratto dell’arteria è chiuso nelle due direzioni

di marcia e il traffico viene deviato sulla viabilità locale.

Sul posto è presente personale Anas per la gestione della

viabilità e per ripristinare la transitabilità appena sarà

possibile. Sulla dinamica dell’incidente stradale stanno

effettuando accertamenti gli agenti della Polstrada di

Trebisacce. (ANSA).



