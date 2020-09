Incontro Di Maio e Pizzarotti, scambio battute e ‘disgelo’

(ANSA) – BOLOGNA, 02 SET – Erano i due ‘enfant prodige’ del

Movimento 5 Stelle degli inizi: uno giovanissimo vicepresidente

della Camera, l’altro primo sindaco eletto in una città

capoluogo. Poi le strade di Luigi Di Maio e Federico Pizzarotti

si sono separate in maniera burrascosa: il primo capo politico,

poi ministro, l’altro grande accusatore del mondo 5 stelle. Dopo

anni sono tornati a incontrarsi e a parlarsi: non si sono dati

la mano per non contravvenire alle regole Covid, ma un colpo di

gomito e uno scambio di battute di disgelo.

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha infatti

partecipato, alla fiera di Parma, a Cibus Forum. Pizzarotti lo

ha accolto e accompagnato nella visita come padrone di casa,

anche a dispetto delle voci della vigilia che sostenevano che

avrebbe mandato il suo vice proprio per evitare un incontro con

Di Maio. I due non si sono parlati in privato, ma c’è stato uno

scambio di battute definite, da chi le ha ascoltate, “cordiali e

istituzionali”. (ANSA).



