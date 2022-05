Incontro tra autori russo e ucraino a Punta della Lingua

Condividi l'articolo

Torna in presenza dal 18 al 28 giugno prossimi, dopo la pandemia, il Festival internazionale di poesia La Punta della Lingua, che in questa 17/a edizione presenta oltre 60 autori e 35 appuntamenti aperti a tutti i generi tra Ancona, Castelfidardo, Recanati Macerata e Montelparo (Fermo). L’hanno annunciato oggi in un incontro stampa l’assessore alla cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca, e i direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni. Tra gli eventi in scaletta, anche l’incontro tra il poeta russo Sergey Gandlevskji e quello ucraino Boris Chersonskji (22 giugno alla Mole Vanvitelliana) che per la prima volta insieme sul palco racconteranno le loro opere e discuteranno sulla guerra con Amnesty International. In programma anche eventi dedicati a Pasolini nel centenario della nascita il poeta Gianni D’Elia e l’attore Ascanio Celestini. Tra gli ospiti internazionali, Carol Ann Duffy, già Poet Laureate del Regno Unito, e inoltre il poeta e critico Valerio Magrelli, il conduttore radiofonico Marco Ardemagni e un omaggio al poeta anconetano Franco Scataglini, col tradizionale premio a suo nome.

