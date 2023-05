Incoronazione: l’ambasciatore a Roma ospita un picnic con 600 persone

Condividi l'articolo

Centinaia di persone in un vero e prorprio picnic all’aperto, come nella migliore tradizione britannica, stanno seguendo dal parco di Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, la diretta della Bbc su maxischermo dell”Incoronazione di re Carlo III.

Gli invitati, 600 in tutto per lo più cittadini britannici ma anche moltissimi italiani “amici del Regno Unito”, sono seduti sul prato su stuoie e coperte o seggiolini, in abiti informali, con molte bandierine inglesi gallesi, scozzesi e le immancabili Union Jack. L’ambasciatore britannico Edward Llewellyn passa fra gli invitati, salutando e intrattenendosi con gli ospiti.

