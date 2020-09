Indagine su esame Suarez a Perugia, era ‘finto’

(ANSA) – PERUGIA, 22 SET – Erano stati preventivamente

concordati con il candidato gli argomenti della prova di

certificazione della lingua italia svolta all’Università per

Stranieri di Perugia dall’attaccante del Barcellona Luis Suarez.

E’ quanto emerge da un’indagine condotta dalla guardia di

finanza del capoluogo umbro coordinata dalla procura. In base a

quanto riferito dagli inquirenti è emerso che il punteggio al

calciatore uruguaiano “è stato attribuito prima ancora dello

svolgimento” dell’esame “nonostante sia stata riscontrata, nel

corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell’Ateneo,

una conoscenza elementare della lingua italia”.

La guardia di finanza ha quindi proceduto ad acquisizioni di

documenti presso gli uffici dell’Università per Stranieri.

Notificate informazioni di garanzia per rivelazione di segreti

d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in

atti pubblici e altro.

Nell’inchiesta sarebbero indagati – secondo indiscrezioni – i

vertici di palazzo Gallenga. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte