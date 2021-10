India: almeno 25 morti in inondazioni e frane

Condividi l'articolo









Almeno 25 persone sono morte a causa di smottamenti di terreno e inondazioni dovute alle piogge torrenziali che hanno colpito il sud-ovest dell’India. Lo hanno annunciato le autorità locali, mentre i soccorritori continuano a cercare possibili sopravvissuti.

Nello Stato del Kerala sono numerosi i residenti rimasti al buio e isolati in seguito alle piogge che hanno cominciato ad intensificarsi venerdì sera, gonfiando i corsi d’acqua e inondando le strade. Al momento sono 11 i corpi senza vita recuperati nel distretto di Idukki, altri 14 nel distretto di Kottayam. Migliaia di persone sono state evacuate e almeno 100 campi di accoglienza sono stati messi in piedi, ha fatto sapere in queste ore il capo del governo del Kerala, Pinarayi Vijayan.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze via Twitter e ha garantito che le autorità faranno tutto il necessario per aiutare le popolazioni colpite. Secondo le previsioni, intanto, le piogge torrenziali dovrebbero attenuarsi entro domani, nel nord dell’India però sono previste piogge forti anche per i prossimi due o tre giorni.

