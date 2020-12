India: politico di Goa promette, siesta obbligatoria

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Famosa in tutto il mondo per la

mentalità aperta e l’approccio rilassato, Goa potrebbe diventare

presto la patria del pisolino. Vijai Sardesai, leader del

Forward Party (‘Avanti’), ha promesso che se sarà eletto

governatore della regione indiana renderà obbligatoria la siesta

di un’ora specificando addirittura che si potrà scegliere una

qualsiasi fascia oraria tra le 13 e le 16.

Il voto, riporta il Guardian, ci sarà all’inizio del 2021 ma

Sardesai si è voluto portare avanti. E dà anche il buon esempio.

Nonostante si trovi nel pieno della campagna elettorale il

politico 51enne spegne il cellulare tutti i giorni per almeno

un’ora. La proposta ha già scatenato un gran dibattito tra

locali e indiani provenienti da altre zone del continente che in

questi anni si sono trasferiti nel paradiso tropicale e hanno

aperto negozi e locali. Questi ultimi, infatti, non vogliono

piegarsi alle abitudini di Goa e sono soliti tenere aperti i

loro esercizi commerciali anche nella pausa pranzo e la

domenica.

“La siesta fa parte della nostra cultura, della nostra

identità rilassata. Siccome chi viene da fuori non rispetta il

rituale lo voglio far diventare obbligatorio. Per noi di Goa non

contano i soldi ma la qualità della vita”, ha spiegato Sardesai.

(ANSA).



