India: screening sui viaggiatori contro vaiolo delle scimmie

“Uno screening sanitario rigoroso su tutti i viaggiatori provenienti dall’estero”: è la raccomandazione del ministero alla Sanità di Delhi dopo la scoperta del secondo caso di vaiolo delle scimmie nel Paese.

Entrambi i pazienti si trovano in Kerala, stato indiano del Sud, dove sono arrivati con voli dagli Emirati Arabi Uniti.

Il Ministero, nel suo comunicato, invita inoltre i responsabili dei distretti locali a coordinarsi con le autorità competenti per isolare tempestivamente tutti i casi sospetti.

Ieri si è tenuta a Delhi una riunione con gli ufficiali sanitari degli aeroporti e dei porti e i direttori degli uffici locali per la salute; dall’incontro sono scaturite le linee guida per gestire la malattia e contrastarne la diffusione.

