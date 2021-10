Indian Wells al via, Sinner a caccia di punti

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 05 OTT – La rincorsa di Jannik Sinner alle Atp

Finals di Torino riparte da Indian Wells, il Masters 1000

californiano che prenderà il via domani per il settore femminile

e giovedì per gli uomini. Dopo il successo di Sofia, il 20enne

altoatesino è decimo nel ranking Atp e vuole ridurre il divario

di 270 punti che lo separa dal polacco Hubert Hurkacz: con il

forfait annunciato di Rafa Nadal (che è settimo) il nono posto

lo farebbe entrare nei ‘magnifici otto’ che si sfideranno al

Pala Alpitour del capoluogo piemontese dal 14 al 21 novembre

prossimi.

“Io spero che possa qualificarsi per Torino”, ha detto a Sky

Sport il suo allenatore, Riccardo Piatti. “E’ un ragazzo

sicuramente con forte attitudine. Io mi arrabbio quando dicono

che è un predestinato – ha sottolineato – perché lui è sì un

predestinato, ma al lavoro. In 40 anni che faccio questo

mestiere lui è uno degli atleti che si allena meglio”. Per

questo “sicuramente è un esempio per tutti i giovani”. (ANSA).



