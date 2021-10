Indian Wells: Pliskova out in 2 set, passa Haddad Maia

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Sorpresa a Indian Wells: la ceka

Karolina Pliskova, n.3 al mondo e tra le favorite nel torneo

californiano, è stata eliminata nel terzo turno del torneo dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.115).

Tra gli uomini il n.2 del mondo, Daniil Medvedev, ha superato

il serbo Filip Krajinovic (n.34) conquistando la 50esima

vittoria stagionale.

Pliskova ha perso in due set e poco più di due ore di gioco

per 6-3, 7-5, venendo particolarmente penalizzata dal servizio.

Dopo questa sconfitta di Pliskova e in assenza della numero 1

del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, della bielorussa Aryna

Sabalenka e dell’americana Serena Williams, il torneo femminile

è molto aperto. Haddad Maia affronterà al quarto turno l’estone

Anett Kontaveit (n.20), autrice di un’altra sorpresa, avendo

eliminato la vincitrice dell’ultima edizione del torneo, nel

2019, la canadese Bianca Andreescu (n. 21 Wta) per 7-6, 6-3.

“Non ho giocato bene e non ho avuto un buon feeling oggi”, ha

detto Andreescu. “C’era molto vento. Non credo nemmeno che la

mia avversaria giocasse molto bene, ma era migliore di me”.

Anche tra gli uomini non sono mancate le sorprese, con la

vittoria dello statunitense di 24 anni Tommy Paul (n.60 Atp),

sul russo Andrey Rublev (n.5 al mondo), per 6-4, 3-6, 7-5. Tra

gli altri qualificati il norvegese Casper Rudd (n.10 al mondo)

ha battuto il sudafricano Lloyd Harris (n.31) in tre set, 6-7,

6-4, 6-4, e agli ottavi di finale ritroverà Diego Schwartzman.

Il 29enne argentino, n.15 al mondo, ha avuto la meglio sul

britannico Daniel Evans per 5-7, 6-4, 6-0. (ANSA).



