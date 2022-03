“Indispensabile una difesa comune per l’Ue”

Condividi l'articolo

Con 214 voti a favore e 35 contrari, il Senato ha approvato il dl Ucraina. Positivo il commento di Silvio Berlusconi al passaggio del decreto legge, come si legge in un post pubblicato dal Cavaliere su Facebook: “ Stanzia le risorse necessarie per l’accoglienza e la gestione dei profughi, per la tenuta del sistema energetico nazionale, con ricadute su imprese e famiglie, per adempiere ai compiti rafforzati in sede NATO, aprendo la strada verso il necessario coordinamento delle spese militari e quella difesa comune che io da vent’anni sostengo essere indispensabile, così come un’unica politica estera, per l’Unione Europea “.

Fondamentale il passaggio sul “coordinamento delle spese militari” e sulla “difesa comune”, indicati da tempo da Silvio Berlusconi come tasselli importanti per un ulteriore consolidamento dell’Unione europea come istituzione salda e credibile. Esigenza che il presidente di Forza Italia aveva ribadito anche in un suo precedente intervento social solo pochi giorni fa. “ Forza Italia ha sempre lavorato per l’unità dell’Occidente e per la difesa della libertà e della democrazia, ha sempre sostenuto che l’Europa oltre a dotarsi finalmente di un’unica politica estera debba fare la sua parte con un esercito e una difesa comuni, che sia protagonista di una forte Alleanza Atlantica “, si legge in un suo post pubblicato lo scorso 17 marzo.

Prima del voto sul dl Ucraina, significativo l’intervento in Aula di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e componente della commissione Difesa: “ Votando la fiducia facciamo una scelta convinta, al di là di questo decreto, siamo di fronte a questioni essenziali, non più eludibili: questioni umanitarie e militari, ma anche rispetto degli impegni internazionali. Il centrodestra, seppur con sfumature diverse, ha mostrato visione comune, invece il campo largo è un campo minato “. Il senatore ha poi aggiunto: “ L’utilità della difesa è fondamentale perché giace a Palazzo Chigi un dpcm per dare attuazione al nuovo contratto per la sicurezza e la difesa. Il governo dia soldi al personale in divisa “.

Precedentemente, era stato Antonio Tajani a confermare il pieno appoggio di Forza Italia sull’incremento della spesa militare: “ Ho ribadito al presidente del Consiglio il sostegno di Forza Italia a questo governo e che voteremo a favore dell’incremento delle spese della difesa per andare verso il 2% del Pil “.

