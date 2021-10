Indonesia: 11 bambini annegati durante una gita scolastica

Condividi l'articolo









Undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in Indonesia, durante una gita scolastica. Altri 10 sono stati tratti in salvo. Lo riportano alcuni media internazionali.

A quanto riferito dai soccorritori 150 studenti di una scuola islamica stavano partecipando alla pulizia del fiume quando 21 di loro sono caduti in acqua. Si tenevano per mano e il primo della fila ha messo un piede in fallo. Altri 10 sono stati tratti in salvo, mentre sono ancora in atto le ricerche dei corpi nel fiume Cileueur, nella provincia di Giava Occidentale.

L’incidente è accaduto ieri sera: “Il tempo era buono e non c’è stata alcuna inondazione improvvisa”, ha detto Deden Ridwansyah, capo dell’ufficio di ricerca e soccorso di Bandung, secondo quanto riferisce il Guardian. “Quei bambini che sono annegati si tenevano per mano. Uno di loro è scivolato e gli altri lo hanno seguito”. Secondo altri testimoni i ragazzi stavano cercando di attraversare il fiume, quando sarebbero stati trascinati dalla corrente. Subito dopo la tragedia, i residenti della zona e una squadra di soccorso sono riusciti a salvare 10 studenti, trasportati al più vicino ospedale. Sembra che i ragazzi non indossassero alcun salvagente.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte