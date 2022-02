Indonesia: libero coccodrillo con pneumatico a collo da anni

Condividi l'articolo

Un coccodrillo selvatico in Indonesia che da oltre cinque anni viveva con uno pneumatico stretto intorno al collo, è stato liberato ieri dalla sua morsa di gomma potenzialmente fatale e rimesso in libertà sull’isola di Sulawesi: lo hanno reso noto oggi funzionari e residenti locali.

Le autorità cercavano di catturare dal 2016 il coccodrillo d’acqua salata – che vive nel fiume Palu, nella provincia di Central Sulawesi – dopo che residenti avevano visto lo pneumatico di una motocicletta intorno al suo collo.

Alla fine, è stato proprio uno degli abitanti del luogo – di nome Tili – che ha catturato il rettile, lungo 5,2 metri, è l’ha liberato dalla morsa. L’uomo, un 34enne venditore di uccelli, ha usato una gallina come esca e dopo due tentativi è riuscito a portare a riva il grosso coccodrillo legandolo con delle corde con l’aiuto di decine di persone. Una volta immobilizzato, l’animale è stato liberato del suo ‘collare’.

“Volevo solo aiutare, odio vedere gli animali intrappolati e soffrire”, ha detto Tili, che come molti indonesiani usa solo un nome, spiegando di avere impiegato ben tre settimane per portare a termine la sua impresa. I primi due tentativi di catturare il coccodrillo, infatti, erano falliti poiché le corde non erano abbastanza robuste da sopportare il peso dell’animale. E solo quando sono state utilizzate corde di nylon è stato possibile catturarlo.

Secondo le autorità qualcuno ha deliberatamente messo lo pneumatico intorno al collo del coccodrillo nel tentativo fallito di catturarlo per tenerlo come animale domestico.





—

Fonte originale: Leggi ora la fonte