Industria 4.0: a Sissa la presidenza Sorveglianza di Smact

(ANSA) – TRIESTE, 18 MAG – Gianluigi Rozza, professore di

analisi numerica alla Sissa, è stato eletto presidente del

Consiglio di Sorveglianza dello Smact Competence Center del

Triveneto, ente nato nel 2018 e specializzato in Social, Mobile,

Analytics, Cloud e Internet of Things, per favorire le

collaborazioni tra ricerca e impresa nell’applicazione delle

tecnologie di Industria 4.0.

La carica dura tre anni. Alla Sissa Rozza – già membro del

consiglio di gestione di Smact – ricopre anche l’incarico di

delegato del direttore per la valorizzazione di ricerca,

innovazione e cooperazione industriale. E’ inoltre responsabile

Sissa mathlab e coordinatore dell’area di matematica.

“Il Consiglio di sorveglianza – spiega Rozza – è un organo

ristretto che rappresenta l’assemblea dei soci e che vigila

sulla realizzazione del programma di sviluppo”. Nel suo secondo

triennio, aggiunge, Smact “si avvia a intraprendere una nuova

fase. Dopo quella di lancio e creazione, ci attendono anni di

coesione, sviluppo e consolidamento”. Con questa designazione “Sissa vede riconosciuto l’impegno profuso in Smact con la Live

Demo Fvg diffusa sul digital twin e con i progetti industriali

collegati che l’hanno vista collaborare con Danieli, Wartsila,

Fincantieri, Brovedani, Electrolux, oltre a IP4FVG, Area Science

Park e LEF e le università di Trieste e Udine”.

L’area in cui insiste il Competence Center, aggiunge Rozza,

riguarda tre regioni “importanti per l’economia nazionale. C’è

un piano di sviluppo che è stato delineato con il Mise e che è

stato portato a buon punto. Il compito adesso è proseguire”.

Rispetto al Pnrr “sicuramente ci saranno attività coordinate, in

cui anche Smact trarrà beneficio; è uno degli attori che ha

partecipato al progetto degli ecosistemi dell’innovazione per il

Triveneto. E’ importante – conclude – che quest’area, tra le più

dinamiche d’Italia, sia supportata da strutture che riescano a

favorire l’innovazione verso attori industriali che diventano

anche attori economici importanti per garantire l’occupazione e

il benessere di una regione o del paese stesso”. (ANSA).



