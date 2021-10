Inedito in Italia esce ‘Lesioni personali’ di Margaret Atwood

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 25 OTT – MARGARET ATWOOD, LESIONI PERSONALI

(PONTE ALLE GRAZIE, PP. 368, EURO 18,50). Inedito in Italia,

arriva in libreria il 4 novembre ‘Lesioni personali’ di Margaret

Atwood, un romanzo in cui si trovano tutti i temi più cari alla

scrittrice canadese vincitrice di due Booker Prize e più volte

candidata al Premio Nobel per la Letteratura.

Nel libro, pubblicato da Ponte alle Grazie, nella traduzione di

Guido Calza, ci sono il retaggio di un’educazione moralista, il

rapporto con il proprio corpo, il ruolo della donna nella coppia

e nella società, la libertà individuale e la democrazia.

Comico, satirico, implacabile e terrificante, ‘Lesioni

personali’ è un’esplorazione della brama di potere, sia sessuale

che politica, e del bisogno di compassione che va oltre ciò che

normalmente intendiamo per amore.

La vita di Rennie Wilford, una giovane giornalista di Toronto

che scrive di viaggi e moda, sta prendendo una brutta piega. Per

distrarsi e riprendersi, Rennie vola ai Caraibi, sulla piccola

isola di St. Antoine, con l’intento di scrivere un pezzo di

costume sulla località. Si trova così da un giorno all’altro

prigioniera di un mondo in cui le regole di sopravvivenza che

conosceva non funzionano più: un luogo in cui regna

un’immobilità soffocante, rallentata e corrotta, scenario di una

vicenda di potere, di traffico d’armi, di complesse e oscure

reti di relazioni.

“Quanto a noi, non possiamo farci niente,

lui è l’unico al mondo a conoscere la verità,

ha guardato dentro ciascuna e ha visto la morte.

Sa che siamo state resuscitate, sa che siamo

rincollate assieme alla bell’e meglio,

che da un momento all’altro evaporeremo.

Questi corpi sono solo provvisori” racconta la grande scrittrice

e poetessa canadese, autrice di capolavori come ‘L’altra Grace’, ‘Il racconto dell’Ancella’, diventato una fortunatissima serie

tv statunitense che vanta nove premi Emmy Awards e due Golden

Globe, e de ‘I testamenti’, tutti pubblicati da Ponte alle

Grazie. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte