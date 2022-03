Infantino: “Il Qatar ha fatto progressi su diritti umani”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Il Qatar “ha compiuto dei progressi”

in materia di diritti umani e svolto un lavoro “esemplare”. Lo

ha detto Gianni Infantino, parlando al 72/o Congresso della

Fifa. “Naturalmente non tutto è perfetto, ovviamente non è il

paradiso, ma nessun Paese è il paradiso. Se guardiamo indietro,

tutti i cambiamenti avvenuti sui diritti umani e i diritti dei

lavoratori non sarebbero avvenuti così velocemente se non ci

fosse stata l’organizzazione dei Mondiali. Manca la tradizione

calcistica? Il pallone è di tutti ed è giusto andare ovunque”,

ha sottolineato il presidente della Fifa.

Il Qatar dal 2016 ha abolito la ‘kafala’, ossia il sistema

che rende i dipendenti quasi proprietà del datore di lavoro, e

introdotto nel 2020 un salario orario minimo (di 1,30 dollari).

L’emirato ha fatto più di qualsiasi altro paese della regione,

affermano le autorità.

A proposito della guerra in Ucraina, Infantino ha esortato al “dialogo” e ricordato che la Fifa ha escluso la selezione russa

dalla corsa per la Coppa del mondo 2022, definendola una

decisione “non facile”. Alcuni, come l’ambasciatore ucraino in

Qatar, Andrii Kuzmenko, presente al congresso, ha chiesto di

andare oltre, escludendo la Federazione russa dalla Fifa. Ma il

russo Alexey Sorokin, interpellato sull’argomento, ha ribattuto: “Cosa c’entra il calcio russo? Cosa ha sbagliato il calcio

russo?”. (ANSA).



—

