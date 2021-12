Infantino, vorrei Olimpico intitolato a Paolo Rossi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ZURIGO, 20 DIC – “Esprimo il mio appoggio più

totale al progetto di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a

Paolo Rossi”. Così il presidente della Fifa Gianni Infantino a

margine della conferenza stampa cha ha concluso il ‘Summit del

calcio mondiale’, al quale hanno partecipato, in

videoconferenza, 207 federazioni.

“Ciò che Paolo Rossi ha fatto non solo per il calcio, ma anche

per l’Italia in generale è indimenticabile – ha aggiunto il

presidente della Fifa -. Mi auguro che l’Olimpico venga

ribattezzato con il suo nome il prima possibile”. (ANSA).



—

