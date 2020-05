Infermieri albanesi tornano in patria

(ANSA) – ANCONA, 09 MAG – Dall’aeroporto Sanzio di Falconara stamattina alle 12 un Atr72 della Guardia di Finanza proveniente dal Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare ha riportato a Tirana la task force sanitaria di 59 infermieri albanesi che ha supportato il sistema regionale nell’emergenza del Coronavirus. Alla partenza presente l’assessore Angelo Sciapichetti per un saluto e un ringraziamento a nome della Regione Marche. Medici e infermieri erano arrivati il 21 aprile e sono stati suddivisi in cinque gruppi che si sono recati nelle strutture sanitarie e nelle residenze per anziani per assistere malati e popolazione anziana. Il Presidente dell’Albania Edi Rama aveva ringraziato l’Italia per l’assistenza data dopo il sisma che aveva colpito il Paese delle Aquile: “Cerchiamo con questo gesto – aveva affermato – di ricambiare il bene ricevuto dall’Italia che consideriamo un Paese fratello” aveva detto.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte