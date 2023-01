Inflazione: Unc, nel 2022 Bolzano sul podio dei rincari

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Nel 2022 Bolzano conquista il podio

della città dove i prezzi sono aumentati di più, seguita da

Trento e Bologna. Secondo i dati dell’Unione Nazionale

Consumatori che ha relizzato uno studio basato sull’inflazione

media del 2022 in testa Bolzano, dove l’inflazione media pari a

+9,7% comporta per una famiglia una spesa aggiuntiva, rispetto

al 2021, pari a 2.578 euro. Al secondo posto Trento, dove il

rialzo dei prezzi del 9,3%, ha determinato un incremento di

spesa annuo pari a 2434 euro per una famiglia media seguita da

Bologna, dove il +9% ha generato nel 2022 una spesa

supplementare pari in media a 2245 euro a famiglia.

Al quarto posto Forlì e Cesana (+9,2%, +2223 euro), poi Milano

(+8,1%, +2199 euro), Piacenza (+9,1%, 2199 euro), in settima

posizione Ravenna (+9%, +2175 euro). Seguono Brescia (+8,2%,

+2162 euro) e Varese (+8,1%, +2136 euro). Chiude la top ten

Verona (+9%, +2095 euro).

Catania è la città con l’inflazione media più alta d’Italia,

+10,3% e al primo posto tra le città del Mezzogiorno in termini

di spesa, +2045 euro rispetto al 2021 (12° posto in Italia). Per

il solo Sud, ossia senza le Isole, vince Pescara con un costo

addizionale di 1789 euro in più rispetto al 2021 (+8,8%).

Perugia è la prima del Centro Italia quanto a spesa aggiuntiva,

+2045 euro (+8,9%).

La città più virtuosa è Campobasso, con un’inflazione del 7,5% e

una spesa per una famiglia tipo che sale “solo” di 1373 euro. Al

secondo posto Catanzaro (+7,4%, +1382 euro). Sul gradino più

basso del podio Potenza (+7,1%, +1402 euro). (ANSA).



