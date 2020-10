Influenza: parte campagna a Bologna, 232mila vaccini per Ausl

Parte lunedì 12 ottobre, a Bologna come nel resto della regione, la campagna di vaccinazione contro l’influenza, anticipata rispetto agli altri anni, con l’obiettivo di permettere una diagnosi più semplice in caso di sintomi da Covid-19. Sono 232mila i vaccini disponibili per l’Ausl di Bologna, con la possibilità di incremento del 20% in caso di necessità. Oggi le prime vaccinazioni sono state fatte all’ambulatorio allestito in Autostazione. A dare l’esempio Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl bolognese e il sindaco Virginio Merola, che hanno fatto entrambi il vaccino. Assieme a loro sono stati vaccinati alcuni cittadini a rischio.

Le prime 110mila dosi, sono state distribuite questa settimana e saranno comunque consegnate entro il 12 ai medici sul territorio. A queste si aggiungeranno altre 83mila dosi, durante i prossimi mesi. Per le categorie a rischio è possibile rivolgersi al proprio medico o in alternativa all’Igiene pubblica dell’Ausl, in questo caso prenotando al Cup, per fare la vaccinazione gratuitamente.

Da quest’anno la vaccinazione è raccomandata (e gratuita) a partire dai 60 anni. Sono 583 i medici di base e 123 i pediatri di libera scelta coinvolti nella campagna.

In Autostazione, dunque, per alcune categorie a rischio sarà possibile vaccinarsi: qui si inizia lunedì 19 ottobre, con le donne in gravidanza. La prenotazione è online e se al momento della vaccinazione si è tra le 27/a e 36/a settimana di gestazione sarà offerto anche il vaccino contro la pertosse.

Negli stessi spazi sarà offerta anche la vaccinazione agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine e protezione civile, personale scolastico e dipendenti pubblici che svolgono servizi essenziali.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte