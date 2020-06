Infortunio a polpaccio destro, Barcellona perde de Jong

(ANSA-AFP) – BARCELLONA, 21 GIU – Brutte notizie per il Barcellona. Come riporta il sito ufficiale del club, il centocampista Frankie de Jong, assente all’allenamento di oggi, ha rimediato una lesione al soleo (muscolo che costituisce la maggior parte del polpaccio) della gamba destra. L’olandese, che nei giorni scorsi aveva già avuto problemi per un affaticamento muscolare, sarà indisponibile “per alcune settimane” e quindi il tecnico Quique Setien si ritrova privo di una pedina che ritiene fondamentale.

Il Barcellona è il rivale del Napoli nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, che verrà giocato a inizio agosto al Camp Nou, a porte chiuse. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte