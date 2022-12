Ingorghi stradali e ore di attesa, il concorso è un caos

Condividi l'articolo

(ANSA) – AVELLINO, 10 DIC – Ingorghi stradali, ore di attesa,

prove svolte a notte fonda, proteste a non finire e l’intervento

della polizia: è finito nel caos il concorso bandito dal comune

di Avellino per l’assunzione a tempo indeterminato di 35 figure

professionali, variamente inquadrate, cui hanno partecipato

tremila concorrenti.

La prova, articolata su sei tipi di test per altrettante

figure professionali, si è svolta presso il Centro congressi di

Ariano Irpino dove, a causa della scarsità dei parcheggi, fin

dalle prime ore del mattino di ieri si sono verificati blocchi

quasi totali della circolazione sulla provinciale che conduce a

contrada Casone. Molti concorrenti hanno abbandonato le auto a

qualche chilometro di distanza e se la sono fatta a piedi. E non

è andata meglio all’interno della sede, dove ci sono stati

problemi e disagi a causa della scarsità di servizi igienici.

Contestate da molti partecipanti, poi, le modalità di

svolgimento della prima prova, cominciata con tre ore di

ritardo. Le proteste hanno indotto la commissione esaminatrice

ad annullare la prova. Le altre cinque, invece, si sono concluse

dopo la mezzanotte.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che ha affidato la

gestione del concorso a una società privata, in una nota si dice “impegnato a ricercare cause e responsabilità” dei disservizi e

annuncia querele nei confronti di alcuni partecipanti alla prima

prova, definiti “sabotatori”. Concorrenti, forze politiche e

associazioni mettono però nel mirino il sindaco per “l’improvvisazione che ha determinato il caos più totale”.

“Quello che è accaduto – denuncia Mirko Schio, presidente di

Fervicredo, l’associazione feriti e vittime della criminalità e

del dovere – è sconcertante e vergognoso”. Il riferimento è alla

prova, per un posto disponibile, riservata a concorrenti delle

cosiddette categorie protette che, “convocati al concorso alle

16.30, hanno atteso nel totale abbandono ed iniziato la prova

alle 23.00”.

Su quanto accaduto indagano gli agenti del Commissariato di

Ariano Irpino (Avellino) che ieri e stamattina hanno raccolto

elementi e testimonianze per ricostruire quanto accaduto e le

eventuali responsabilità. Al momento nessuna formale denuncia

risulta presentata. (ANSA).



