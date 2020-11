Iniziati test di massa in Alto Adige

(ANSA) – BOLZANO, 20 NOV – Alle ore 8 è iniziato in Alto

Adige lo screening di massa. L’obiettivo è quello di sottoporre

il 70% della popolazione, ovvero 350.000 persone, all’esame del

tampone rapido. I test a tappeto dureranno tre giorni, fino a

domenica, dalle 8 alle 18. Vengono effettuati in tutti i Comuni

dell’Alto Adige in quasi 200 presidi. In molti casi si tratta

delle palestre dei seggi elettorali. Gli asintomatici dovranno

stare in quarantena per dieci giorni. Con lo screening di massa

la Provincia autonoma intende piegare la cura dei contagi.

Martedì riapriranno gli asili e le scuole elementari. (ANSA).



—

