Iniziato esodo, 11 km coda in A10

(ANSA) – GENOVA, 31 LUG – E’ iniziato l’esodo verso le

riviere liguri per l’ultimo fine settimana di luglio con

conseguenti disagi. In A10 ci sono 11 chilometri di coda per

traffico congestionato tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26

Trafori, in direzione Ventimiglia. Disagi anche in A7, in

direzione Genova, dove ci sono due chilometri di coda tra

Vignole Borbera e Isola del Cantone e tre chilometri, in

direzione Milano, a Genova Ovest. Infine, in A26 coda di tre

chilometri, in direzione Gravellona Toce, tra il bivio A26/A10

Genova-Ventimiglia e Masone. Risolti i disagi in A26, dove

c’erano 10 chilometri di coda a causa di un incidente. (ANSA).



—

