Innovazione: Pisano, presto sulla app ‘Io’ anche i servizi Inps

L’app ‘Io’ diventerà “il canale della P.a per l’accesso ai servizi digitali”: già ce ne sono diversi “dal bollo auto al bonus vacanza” e “presto anche i servizi dell’Inps, con cui stiamo iniziando a collaborare”. Così la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, ai microfoni di Radio Rai Uno.

Pisano spiega come l’identità digitale ‘Spid’, il cosiddetto Pin unico, stia “prendendo piede”: nelle ultime tre settimane se ne contano “200 mila a settimana”, dice. I cittadini che ne sono in possesso hanno superato la soglia degli “8 milioni”.



