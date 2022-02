Inps: 1,34 milioni di famiglie con Rdc a gennaio, 740 milioni di spesa

Condividi l'articolo

Sono 1.346.672 le famiglie che a gennaio hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza per circa tre milioni di persone coinvolte. Lo si legge nell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza dal quale emerge che nel mese sono stati spesi 740,2 milioni di euro. Il beneficio medio a famiglia è stato di 549 euro.

Sono soprattutto le famiglie del Sud e delle Isole a beneficiare dello strumento di lotta contro la povertà con 842.797 nuclei coinvolti per 2.007.942 persone complessive. La provincia con più beneficiari è quella di Napoli con oltre 180mila famiglie destinatarie del sussidio e oltre 486mila persone coinvolte.

A gennaio 2022 il reddito o la pensione di cittadinanza sono stati percepiti da 594.531 famiglie con un solo componente, pari al 44,15% dei nuclei complessivi che hanno ricevuto il beneficio. Sono poco più di 103mila i nuclei con almeno cinque componenti che hanno ottenuto il sussidio (per 565.988 persone coinvolte) . Il dato è legato all’attuale scala di equivalenza che penalizza le famiglie numerose e ai limiti di reddito per ottenere il beneficio. .



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte