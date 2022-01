Inps: a dicembre 1,37 mln famiglie con Rdc, 545 euro medi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 GEN – A dicembre le famiglie con il Reddito

o la Pensione di cittadinanza erano 1,37 milioni con un importo

medio mensile di 545 euro (576 euro per il RdC e 280 euro per

la PdC). E’ quanto emerge dall’Osservatorio Inps sul Reddito di

cittadinanza, secondo il quale nel mese erano oltre tre milioni

le persone coinvolte. Nel corso del 2021, i nuclei percettori di

Reddito di Cittadinanza hanno superato 1,59 milioni, mentre

quelli percettori di Pensione di cittadinanza sono stati

169mila, per

un totale di oltre 1,76 milioni di nuclei e quasi 3,94 milioni

di persone coinvolte e un importo medio di circa 546 euro.

(ANSA).



—

