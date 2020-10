Inps: cig Covid a 6,5 milioni di lavoratori, oltre 3 miliardi di ore

L’Inps ha erogato in questi mesi di emergenza sanitaria 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione a 6,5 milioni di lavoratori. Lo fa sapere l’Istituto con una nota spiegando che le ore autorizzate con causale Covid hanno superato i tre miliardi.

Di circa 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione 12 sono stati erogati in modo diretto e otto a conguaglio dopo l’anticipo delle aziende. Ad oggi, considerando anche le altre misure come ad esempio i bonus, solo per azioni di sostegno da emergenza Covid, sono stati raggiunti – sottolinea l’Inps – circa 14,3 milioni di cittadini.



