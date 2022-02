Inps: crescono aliquote gestione separata, fino a 35,03%

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – Versamenti contributivi più cari

dal 2022 per buona parte dei lavoratori iscritti alla gestione

separata: da gennaio – chiarisce l’Inps in una circolare,

collaboratori coordinati e continuativi, amministratori di

società, sindaci, revisori e liquidatori, ma anche collaboratori

di riviste e giornali, dottorandi e consulenti parlamentari

dovranno versare il 35,03% della retribuzione a causa del

passaggio dall0,51% all’1,31% dell’aliquota di finanziamento

della Discoll, la disoccupazione dei collaboratori. Si amplia

infatti la durata dell’indennità e si riconoscono i contributi

figurativi per il periodo di disoccupazione. L’aliquota

complessiva diventa quindi ancora più alta rispetto a quella dei

lavoratori dipendenti (33%).

“A decorrere dal 1° gennaio 2022 – si legge nella

circolare riferita alla misura prevista dalla legge di Bilancio

per il 2022 – è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari

all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo

0,51%. Le aziende committenti che, per il versamento dei

contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto

tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al

finanziamento della prestazione della Discoll sopra descritta

possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo

entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare” Continuano a restare esclusi dall’applicazione

dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione

Discoll i compensi corrisposti come: componenti di commissioni e

collegi; amministratori di Enti locali; venditori porta a porta;

attività di lavoro autonomo occasionale; associati in

partecipazione (non ancora cessati); medici in formazione

specialistica.

Per il 2022 l’aliquota contributiva e di computo per i

collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva

alla Gestione separata – emerge dalla circolare – è pari al 33%.

A questa si aggiunge lo 0,50% e lo 0,22% per il finanziamento

di malattia, assegni familiari e maternità e l’1,31% per la

Discoll. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte