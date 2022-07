Inps: da oggi al via le domande per il bonus psicologo

Al via da oggi, lunedì 25 aprile, sul sito dell’Inps la presentazione delle domande online per ottenere il bonus psicologo. C’è tempo per inoltrare la richiesta fino al 24 ottobre 2022, ma è importante fare presto. Le graduatorie saranno stilate a partire dalle persone con Isee più basso, fino alla soglia massima di 50 mila euro, in base all’ordine di arrivo della domanda.

In base alla misura, introdotta con il decreto Milleproroghe, con Isee inferiore a 15mila euro l’importo del bonus è di 600 euro. Se è compreso tra 15mila e 30mila euro è di 400 euro.Tra 30mila e 50mila euro di isee, scende a 200 euro.

Una volta presentata la domanda, l’Inps comunicherà l’esito, fornendo un codice univoco da utilizzare entro 180 giorni presso il professionista scelto dall’utente.

“Finalmente ci siamo”, ha commentato su Twitter nei giorni scorsi il deputato Pd Filippo Sensi, che ha promosso questo incentivo. “Se sarà di sollievo, anche parziale, a chi ha sofferto di più in questi anni, forse avremo fatto metà del dovere nostro”.

Il Codacons, invece, ha già bocciato il bonus come “una misura inutile e inadeguata”, contestando come insufficienti i 10 milioni di fondi a disposizione e giudicando troppo elevato l’Isee massimo di chi può presentare la richiesta. “Solo 16 mila fortunati riusciranno a godere del Bonus psicologico”, è la previsione dell’associazione dei consumatori.

—

