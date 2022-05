Inps, in primi 2 mesi saldo positivo 264mila posti

Condividi l'articolo

Nei primi due mesi del 2022 sonostati attivati 1.208.219 nuovi contratti di lavoro mentre ne sono cessati 943.329 con un saldo positivo di 264.890 contratti.

Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sul precariato sottolineando che la variazione netta è positiva per oltre 125mila unità nei contratti a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni, meno cessazioni di contratti stabili), in aumento rispetto agli 86.762 dell’anno precedente quando era in vigore il blocco dei licenziamenti. Il saldo dei contratti a tempo indeterminato è stato positivo soprattutto a gennaio (+105.416) mentre a febbraio è stato di +19.804.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte