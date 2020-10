Inps: in primi 7 mesi 2.919.000 assunzioni, -38%

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Le assunzioni attivate dai datori di

lavoro privati nei primi sette mesi del 2020 sono state

2.919.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione

è stata “molto forte (-38%) per effetto dell’emergenza legata

alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo

di chiusura delle attività non essenziali) nonché della più

generale caduta della produzione e dei consumi”. E ‘ quanto

risulta dai dati dell’Osservatorio sul precariato dell’Inps.

Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile

(-83%), precisai l’istituto, risulta progressivamente

attenuarsi fino a luglio (-20%). Il calo ha riguardato tutte le

tipologie contrattuali, risultando però particolarmente

accentuato per le assunzioni con contratti di lavoro a termine

(intermittenti, somministrati, a tempo determinato). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte