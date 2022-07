Inps: ok alla cassa integrazione se si superano i 35 gradi

Condividi l'articolo

“Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.

Lo si legge in una nota congiunta Inps e Inail in merito alla pubblicazione Inail che chiarisce linee guida per prevenire le patologia da stress termico tenuto conto che I fenomeni climatici estremi sono in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.

Agenzia ANSA A dispetto delle temperature elevatissime, oltre i 36 gradi, sei operai era intenti a pulire la vigna. Gli ispettori li hanno fatti rientrare e hanno multato la società vitivinicola per 7mila euro. (ANSA)

