Inps: Tridico, in 25 mila non hanno ricevuto cig

“Le persone che non hanno ricevuto la cig, almeno una prestazione, sono 25 mila persone al 31 di maggio”. Lo ha detto il presidente dell’Insp Pasquale Tridico parlando a ‘In Mezz’ora in più’. “Sono posizioni che noi stiamo valutando”, ha chiarito Tridico, precisando che “134 mila sono persone che prevalentemente hanno mandato le domande di cig a giugno. Fino a maggio è tutto pagato tranne quelle 25 mila posizioni che stiamo verificando. Delle nuove, cioè di giugno, è un flusso continuo oramai”.

“La cig è stata pagata in gran parte (5,3 mln di prestazioni) dall’Inps e 4,7 milioni anticipata dalle aziende. Non pagata, paga sempre l’Inps. Che le aziende anticipino la cig è una regola. Abbiamo il pagamento diretto che ha funzionato molto, per 5,3 milioni di prestazioni. Per oltre 4 milioni invece le aziende hanno anticipato, ma sono soldi rientreranno attraverso contributi che non devono pagare”, ha chiarito ancora Tridico.



