Insediata Assemblea ragazzi E-R, ‘voi futuro della Regione’

“Sono orgogliosa di potervi ospitare, oggi dedichiamo a voi questa Assemblea legislativa, siete qui a rappresentare i giovani della vostra regione e il futuro della vostra regione. Vorrei trasmettervi qual è il ruolo dell’Assemblea legislativa. Nella tradizione dell’Emilia-Romagna c’è una forte volontà di tenere insieme un sistema, il tema della coesione e della concertazione sociale è uno dei cardini dell’Emilia-Romagna”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, ha accolto i 50 giovani che compongono l’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze, nel giorno del suo insediamento nell’aula che ospita l’Assemblea regionale, che corrisponde all’anniversario della Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Un baby ‘consiglio regionale’, composto esclusivamente da giovanissimi (da 9 a 18 anni) che collaborerà direttamente all’attività dell’ufficio della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Clede Maria Garavini, supportando anche il lavoro dell’Assemblea legislativa.

L’Assemblea dei ragazzi ha funzioni consultive e propositive: esprime opinioni, formula proposte di interventi che le istituzioni potrebbero attuare al fine di contribuire alla salvaguardia dei diritti delle persone minori di età, propone e collabora a iniziative.

“Sono grata alla garante Garavini – ha sottolineato la vicepresidente della Regione, Elly Schlein -, che ha voluto così fortemente questa iniziativa. Vogliamo accompagnarvi anche noi come Giunta. Sappiamo che per voi sono stati mesi difficili, non c’è contraddizione nel dire che i più colpiti dalla pandemia sono stati gli anziani, ma ci siete anche voi, la pandemia vi ha colpito negli anni più importanti. Noi vi sosteniamo, sperando che i nostri sforzi ci portino quanto prima a uscire pienamente da questa brutta situazione. Siamo pronti ad ascoltare critiche e proposte che arriveranno da questa assemblea e a lavorare insieme”, ha concluso la vicepresidente. (ANSA).



