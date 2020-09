Instagram cambia Reels, sul clone di TikTok video più lunghi

(ANSA) – ROMA, 24 SET – Instagram aggiorna Reels, il suo

strumento per video brevi che insegue il successo di TikTok. Il

cambiamento principale è nella durata massima dei filmati, che

viene raddoppiata.

La formula vincente di TikTok prevede video da 15 secondi, il

massimo consentito per poter usare una canzone come colonna

sonora, ma la app cinese permette agli utenti di postare anche

filmati fino a un minuto. Reels, che finora aveva un limite di

15 secondi, adesso dà modo di pubblicare video fino a 30

secondi.

Tra le altre novità, ci sono l’allungamento da 3 a 10 secondi

del timer e la possibilità di tagliare ed eliminare clip per

facilitare il montaggio dei filmati.

“Continuiamo a migliorare Reels in base ai riscontri degli

utenti. Questi aggiornamenti semplificano la creazione e la

modifica dei video”, ha detto Tessa Lyons-Laing, a capo di

Instagram Reels. “Anche se è ancora presto, stiamo vedendo molti

contenuti divertenti e creativi”. (ANSA).



