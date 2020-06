Instagram copia TikTok, porta nuova funzione in Europa

Instagram va avanti nel suo inseguimento di TikTok. Il social network californiano ha portato in Francia e in Germania “Reels”, il suo strumento per l’editing di brevi filmati lanciato in Brasile nel novembre scorso.

La funzione consente di creare video di 15 secondi usando canzoni note come colonna sonora. Con Reels gli utenti possono pubblicare i video nel Feed e nelle Storie, inviarli via messaggio diretto, e anche sperare di vederli all’interno della sezione “Top Reels” che, in modo analogo ai “Per te” di TikTok, raccoglie i filmati virali. Al momento Instagram non ha ancora reso noti i piani per il lancio della novità in Usa e in altri mercati europei.

Instagram non è l’unica piattaforma che tenta di rincorrere il cinese TikTok. Facebook in Brasile sta testando Lasso, una nuova app per pubblicare video in cui si balla o si fa lip-sync sulle canzoni di tendenza, mentre YouTube – secondo recenti indiscrezioni – dovrebbe svelare entro l’anno Shorts, uno spazio dedicato ai video di breve durata.



