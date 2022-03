Instagram espande la funzione per taggare prodotti nei post

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 23 MAR – Instagram ha deciso di aprire a

tutti la funzione per taggare nei post prodotti commerciali. Ad

oggi, l’opzione era attiva solo per profili registrati come

aziende, influencer o creator. Si parte dagli Stati Uniti, dove

secondo il social network parte del gruppo Meta, sono già 1,6

milioni gli utenti che usano il tagging a fini di

sponsorizzazione in foto e video. La piattaforma ha lanciato per

la prima volta i tag dei prodotti nelle foto nel 2016,

supportando successivamente le menzioni nei video e nelle

storie, così come nei Reels. Visto che l’esperienza di acquisto

sul social ha continuato ad evolversi, la piattaforma ha

aggiunto una funzione di pagamento nativa che consente di

acquistare prodotti direttamente dai tag. Per taggare un

prodotto, gli utenti negli Stati Uniti devono prima creare un

post tradizionale, applicare l’eventuale filtro e aver apportato

le modifiche. Successivamente, comparirà una pagina dove poter

inserire il tag del marchio, nella stessa casella usata per

inserire tag degli utenti. A quel punto, il contenuto

permetterà, quando visualizzato dagli altri, di cliccare sulla

menzione e dirigersi direttamente sulla pagina di acquisto,

gestita dal brand scelto. La portavoce di Meta, Anne Yeh, ha

dichiarato a The Verge che gli influencer non riceveranno alcuna

percentuale da eventuali acquisti effettuati tramite i tag dei

prodotti nei loro post, ma la piattaforma sta testando un

programma di affiliazione con creatori selezionati che consente

loro di guadagnare una commissione tramite le menzioni.

Instagram, negli Usa, conta 1,6 milioni di persone che taggano

almeno un prodotto a settimana nei contenuti. Stando agli

esperti, l’espansione della funzionalità all’intera base di

iscritti, che secondo le ultime stime è di 2 miliardi, aiuterà a

dare ulteriore visibilità ai brand, tramite post non

sponsorizzati, di fatto per i marchi, gratuiti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte