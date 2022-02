Instagram, limite di tempo giornaliero sale a 30 minuti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Instagram aumenta il limite di tempo

minimo giornaliero di permanenza sull’app che un utente può

selezionare. L’impostazione, secondo il sito The Verge,

passarebbe da 30 minuti minimo rispetto ai 10 minuti che

potevano selezionarsi in precedenza. La funzione del limite di

tempo, introdotta nel 2018, tiene traccia di quanti minuti un

utente trascorre sull’app ogni giorno, inviando un avviso una

volta raggiunto il limite impostato. Negli screenshot inviati a TechCrunch da un utente di

Instagram che aveva precedentemente impostato un limite

giornaliero di 10 minuti, ora appare un popup nella parte

superiore del flusso di notizie che lo esorta a impostare un

nuovo limite giornaliero in base a un aggiornamento dell’app.

Sebbene il popup indichi che l’utente può mantenere il limite

esistente se lo desidera, facendo clic sul pulsante di modifica

viene indirizzato a selezionare un’opzione preimpostata, la più

bassa delle quali è di 30 minuti. Un popup aggiuntivo nella

pagina dell’attività nell’app dice che il valore di 10 minuti “non è più supportato”. Instagram in seguito ha confermato che

le opzioni del limite giornaliero sono state modificate,

spiegando su Twitter che era per evitare di inviare più

notifiche alle persone contemporaneamente. L’azienda ha indicato

altri strumenti di gestione del tempo introdotti negli ultimi

mesi. (ANSA).



