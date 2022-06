Instagram: nuovi filtri controllo su contenuti sensibili

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 GIU – Instagram ha ampliato la funzione

di controllo dei contenuti sensibili tramite i filtri, finora

attiva per i contenuti consigliati dalla piattaforma. Con un

post sul blog ufficiale, il social afferma che l’impostazione

dei filtri ora può essere applicata anche ai post, ricerca,

raccolte di hashtag, Reels e account suggeriti. In occasione di

tale estensione, la società del gruppo Meta cambia anche i tre

livelli di impostazione dei filtri, da “Consenti”, “Limita” e “Limita ancora di più”, a “More”, “Standard” e “Less”.

“Lavoriamo continuamente per aiutare le persone a

personalizzare la propria esperienza su Instagram. L’estate

scorsa abbiamo lanciato il controllo dei contenuti sensibili, in

modo che gli utenti potessero scegliere il livello dei post

sensibili da visualizzare in Esplora. Oggi annunciamo gli

aggiornamenti a questo controllo” ha spiegato il social.

Instagram imposterà gli account su Standard per impostazione

predefinita, il che consentirà agli iscritti di vedere “alcuni

contenuti sensibili” ma non tutti. Per modificare questi

parametri è sufficiente sfiorare la propria miniatura in basso a

destra all’interno dell’app, poi le tre linee orizzontali in

alto a destra per aprire il menu ad hamburger e qui selezionare “Impostazioni”>”Account” e infine “Controllo dei contenuti

sensibili”.

La definizione dei “contenuti sensibili” di Instagram è

ampia: oltre ai post sessualmente espliciti o allusivi e a

quelli che fanno riferimento alla violenza o all’assunzione di

droghe, sono classificati come sensibili anche i contenuti che

promuovono tabacco, prodotti da svapo e alcuni che mostrano

alcune procedure cosmetiche. (ANSA).



