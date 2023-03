Installato primo prototipo generatore di neutroni contro tumori

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 27 MAR – Al Centro Ricerche Enea del

Brasimone, sull’Appennino Bolognese, si sta sviluppando un

progetto per trattare i tumori solidi di stadio avanzato con

radioterapia a neutroni, direttamente durante l’intervento

chirurgico in sala operatoria. E’ stato infatti installato il

primo prototipo brevettato in Italia di Generatore di Neutroni

Compatto (Gnc).

Si tratta di un cilindro lungo 35 cm con un diametro di 18,

leggero, auto-schermato e installabile su braccio robotico

mobile, in grado di generare un intenso campo di radiazione, con

efficienza maggiore ad altre forme tradizionali di radioterapia,

(come quelle a raggi X, elettroni o protoni), con un’esposizione

richiesta non superiore ai 10 minuti, one-shot, in fase

intraoperatoria. Progettato dall’azienda statunitense Berkion

Technology, il Generatore di Neutroni Compatto è stato

realizzato grazie ad un accordo di collaborazione fra Enea e la

ditta italiana TheranostiCentre, nell’ambito del progetto

Linc-ER, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

“L’utilizzo dei neutroni ha un effetto radiobiologico

superiore e quindi possono risultare più efficaci nel trattare

tumori solidi in stadio non precoce”, evidenzia Antonietta

Rizzo, responsabile del Laboratorio Enea di Metodi e tecniche

nucleari per la sicurezza, il monitoraggio e la tracciabilità.

“Queste conclusioni si basano su lunghe e dettagliate

simulazioni e modelli fisici realizzati grazie al

supercalcolatore CRESCO6 dell’Enea”, sottolinea Giuseppe

Ottaviano del Laboratorio.

Dopo i test necessari per ottenere le autorizzazioni al suo

esercizio, entro il 2024, il Generatore di Neutroni Compatto

sarà collocato all’interno di un bunker per le successive fasi.

“La nostra strategia è di ricercare una società partner in grado

di portare il Gnc fino alla configurazione completa dell’intero

dispositivo utilizzabile in sala operatoria”, spiega Maurizio

Martellini di TheranostiCentre. “Le fasi in corso – conclude –

riguardano la costruzione di un secondo prototipo adatto al

posizionamento in sala operatoria, sulla base dei test

effettuati da Enea e la pianificazione di test in vivo presso

una clinica universitaria europea per uno studio comparativo”.

(ANSA).



