Insultano Polizia e bruciano cassonetti, denunciate due 17enni

(ANSA) – BOLOGNA, 12 NOV – Due ragazze italiane di 17 anni

sono state denunciate a Bologna dalla Polizia per danneggiamento

a seguito di incendio e per vilipendio delle istituzioni. Sono

accusate di due episodi: avere dato fuoco ad alcuni cassonetti

in zona Tribunale, e avere incollato adesivi con la scritta ‘fuck the pula’ al portone del Commissariato Due Torri, in via

del Pratello.

Le due minorenni, che sono cugine, erano state sorprese verso

la mezzanotte del 6 novembre dal piantone del commissariato

attraverso la videosorveglianza. Mentre una attaccava l’adesivo

al citofono, l’altra la riprendeva con il telefonino. Poco

lontano era stato dato fuoco a un cestino dei rifiuti e nei

pressi era stata tracciata su un muro la scritta ‘fuoco al

coprifuoco’. In quell’occasione le due ragazze erano state

identificate e solo una denunciata per il possesso di un

coltellino. Nei giorni successivi, ulteriori indagini e la

visione di altri filmati di videosorveglianza del centro storico

hanno portato ad attribuire alle due cugine anche l’incendio di

un cassonetto che prese fuoco, la stessa notte, in via

Marescotti, poco lontano da Piazza dei Tribunali. (ANSA).



—

