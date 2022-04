Insulti e minacce a Patrick Zaki dopo un tweet sul calcio

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 18 APR – Il gol di Vlahovic nei minuti di

recupero ha fatto arrabbiare i tifosi del Bologna. Fra loro

Patrick Zaki che, subito dopo la partita con la Juventus di

sabato ha scritto un tweet nel quale commentava la partita. Da

allora, sulla sua bacheca, è un continuo di commenti,

soprattutto di tifosi juventini, che contestano le sue parole,

in alcuni casi anche con insulti e minacce, tirando in causa la

sua vicenda giudiziaria in Egitto, dove rischia una condanna per

reati d’opinione. “Se non posso dire la mia opinione sul calcio

senza essere attaccato – dice – non sono sicuro di come dovrei

recuperare la mia voce in questioni più importanti”.

La vicenda è stata denunciata da Amnesty International.

“‘Stai parlando troppo’ – dice il portavoce Riccardo Noury – è

uno dei commenti, tra insulti e altre minacce, pubblicati nelle

ultime ore nei confronti di una persona che, per 22 mesi, ha

perso la parola in una prigione egiziana e sta ancora sotto

processo: Patrick Zaki. Tutto per un tweet da tifoso. State

messi male”.

Patrick Zaki stesso è tornato sulla vicenda con un lungo post

accompagnato da una sua foto con la maglia del Bologna. “Mi sono

trovato di fronte a decine di insulti e aggressioni – dice lo

studente egiziano – fino all’odio. Non mi dispiace avere

regolarmente discussioni accese con i tifosi di diverse squadre,

amo il calcio e apprezzo questo tipo di divertimento. Tuttavia,

quando ho scoperto che la gente sperava che io tornassi in

prigione e fossi messo a tacere, mi ha davvero colpito come il

discorso d’odio possa essere innescato così facilmente.

Sinceramente non capisco come questa escalation sia stata così

rapida e perché dopo due anni di silenzio, vengo attaccato dalle

stesse persone che una volta mi sostenevano, solo perché ho

detto la mia opinione sulla partita”. (ANSA).



