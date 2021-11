Condividi l'articolo









A gestirlo, per il Comune di Rimini, sarà l’Azienda USL della Romagna, con la quale esiste una lunga collaborazione sul tema dell’assistenza infermieristica sia domiciliare sia scolastica a favore dei bambini in carico alla neuropsichiatria infantile – residenti nel Comune di Rimini – per consentire loro la frequenza scolastica.

La determina è pubblicata e visionabile nella sezione dedicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.rimini.it.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte